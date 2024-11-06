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11:00, 6 ноября 2024Культура

Брежнева снизила размер своего гонорара за корпоративы

Shot: Вера Брежнева снизила цены на частные выступления на 2 миллиона рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра», украинская певица Вера Брежнева снизила цены на частные выступления на два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, теперь выступление исполнительницы стоит 60 тысяч евро (примерно шесть миллионов рублей). Заказать выступление артистки можно за границей, она готова исполнить свои хиты на русском языке.

Певица путешествует с командой из 12 человек. Брежнева и ее помощник летают только бизнес-классом, для остальных приобретаются билеты в эконом. Певица просит организаторов предоставить микроавтобусы класса «люкс», в которых не будет посторонних запахов. «В гостинице — номер сингл для помощника, люкс для Веры, остальные — евростандарт. Строго шторы блэкаут, спа-салон и спортзал обязательно», — говорится в сообщении.

В гримерке артистка ожидает увидеть цикорий, орехи, сухофрукты, хлебцы, фрукты и ягоды.

Ранее сообщалось, что певица Светлана Лобода, которая с началом специальной военной операции выступила резко против России и уехала в Европу, начала принимать заказы на корпоративы от россиян.

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