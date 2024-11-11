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09:10, 11 ноября 2024Силовые структуры

Украина обещала российскому пилоту эвакуировать семью за угон вертолета

Разведка Украины пообещала пилоту российского вертолета вывезти семью
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал ТАСС

Украинская разведка обещала российскому летчику в случае удачного угона на подконтрольную Киеву территорию российского вертолета помощь в эвакуации семьи. Об этом в понедельник, 11 ноября, в опубликованном ТАСС ролике ЦОС ФСБ России рассказал сам пилот.

По словам пилота вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, вышедший на него в мессенджере Telegram украинский вербовщик представился Сергеем и пообещал помощь в эвакуации семьи за границу. Вербовщик пообещал, что перед угоном семья пилота сможет приехать в Кишинев, откуда их заберут на машинах.

Ранее 11 ноября сообщалось, что ФСБ сорвала попытку украинской военной разведки угнать российских вертолет радиоэлектронной борьбы. Благодаря успешной оперативной игре ФСБ удалось запутать украинских разведчиков, которые решили, что их миссия обречена на успех. Вскоре были получены позиции украинских ПВО по которым российские силы нанесли удар.

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