Украинский беспилотник сбит в небе над Россией

Дрон ВСУ сбит над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telеgram.

Дрон был перехвачен около 12:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, подчеркнули в военном ведомстве. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния на пути к цели.

В ночь на 11 ноября в небе над Россией было сбито 13 беспилотников ВСУ. Они были уничтожены над Белгородской и Курской областями.