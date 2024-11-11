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13:47, 11 ноября 2024Россия

Украинский беспилотник сбит в небе над Россией

Дрон ВСУ сбит над Белгородской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telеgram.

Дрон был перехвачен около 12:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, подчеркнули в военном ведомстве. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния на пути к цели.

В ночь на 11 ноября в небе над Россией было сбито 13 беспилотников ВСУ. Они были уничтожены над Белгородской и Курской областями.

ЖЗЛ
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