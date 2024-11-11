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12:32, 11 ноября 2024Россия

Уничтожение найденных в регионе России снарядов времен Гражданской войны сняли на видео

В Орске взорвали найденные местным жителем снаряды времен Гражданской войны
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск»

В Орске взорвали снаряды времен Гражданской войны. Видеозапись уничтожения боеприпасов опубликовал Telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск».

На кадрах показана детонация снарядов в безлюдной местности. Несмотря на вековой возраст боеприпасы взорвались, что попало на видео.

Гранату Ф-1 и снаряды калибра 37 миллиметров нашел местный житель. После обнаружения находки территорию оцепили, а затем вывезли боеприпасы в безопасное место и уничтожили.

Ранее в Самарской области 122-миллиметровый снаряд нашли в лесополосе. Такими боеприпасами ведет огонь, в частности, советская самоходная артиллерийская установка С21 «Гвоздика». Прибывшие на место специалисты передали боеприпас силовикам.

ЖЗЛ
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