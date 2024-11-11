В Австрии назвали цели дронов ВСУ в России

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала целями дронов ВСУ в Москве жилые районы

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале отреагировала на массовую атаку украинских дронов на Москву, которая произошла утром в воскресенье, 10 ноября.

По ее мнению, целями Вооруженных сил Украины (ВСУ) были объекты гражданской инфраструктуры. «Все сегодняшние атаки беспилотников в России были направлены на жилые районы», — отметила она.

10 ноября десятки беспилотников пытались ударить по Москве, и эта атака стала крупнейшей с начала СВО. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о первых сбитых дронах в 8:47 по московскому времени. Система ПВО сработала в Раменском городском округе, Домодедово и Коломне. В результате атак пострадала жительница Раменского городского округа — с ожогами лица, шеи и рук ее доставили в реанимацию.