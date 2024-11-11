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03:43, 11 ноября 2024Мир

В Австрии прокомментировали атаку дронов ВСУ на Россию

Кнайсль назвала атаку дронов ВСУ на РФ 10 ноября самой масштабной с начала СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Бывший министр иностранных дел (МИД) Австрии Карин Кнайсль заявила, что атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столичный регион России в воскресенье, 10 ноября, стала самой масштабной с начала специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале заявила

«Сегодняшняя атака беспилотников была самой масштабной с 24 февраля 2022 года», — подчеркнула она.

10 ноября десятки беспилотников пытались ударить по Москве, и эта атака стала крупнейшей с начала СВО. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о первых сбитых дронах в 8:47 по московскому времени. Система ПВО сработала в Раменском городском округе, Домодедово и Коломне. В результате атак пострадала жительница Раменского городского округа — с ожогами лица, шеи и рук ее доставили в реанимацию.

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