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14:46, 11 ноября 2024Мир

В ЕС ответили на вопрос о планах отправить военных на Украину

Стано: никаких решений об отправке военных или миротворцев на Украину у ЕС нет
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Никаких решений об отправке военных или миротворцев на Украину у Европейского союза (ЕС) нет. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано, передает РИА Новости.

«Что касается, так сказать, "европейских военных сапог на земле", то решения об этом в ЕС на сегодняшний день нет», — отметил он.

Стано добавил, что позиция Евросоюза по Украине остается без изменений. ЕС поддерживает Киев, однако решения об отправке в каком-либо виде военных на украинскую территорию принято не было.

Ранее издание Politico со ссылкой на документе Службы внешних действий ЕС писало, что Евросоюз изучит запрос Киева и обдумает возможность обучения солдат на территории Украины, если будут соблюдены «необходимые политические и оперативные условия».

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