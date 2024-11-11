В ЕС ответили на вопрос о планах отправить военных на Украину

Стано: никаких решений об отправке военных или миротворцев на Украину у ЕС нет

Никаких решений об отправке военных или миротворцев на Украину у Европейского союза (ЕС) нет. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано, передает РИА Новости.

«Что касается, так сказать, "европейских военных сапог на земле", то решения об этом в ЕС на сегодняшний день нет», — отметил он.

Стано добавил, что позиция Евросоюза по Украине остается без изменений. ЕС поддерживает Киев, однако решения об отправке в каком-либо виде военных на украинскую территорию принято не было.

Ранее издание Politico со ссылкой на документе Службы внешних действий ЕС писало, что Евросоюз изучит запрос Киева и обдумает возможность обучения солдат на территории Украины, если будут соблюдены «необходимые политические и оперативные условия».