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17:40, 11 ноября 2024Мир

В Германии убили украинского дальнобойщика из-за слов о Путине

Bild: в Германии убили украинского дальнобойщика из-за слов о Путине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Украинского дальнобойщика в Германии убили иностранные коллеги из-за слов о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает газета Bild.

«Во время драки на стоянке перед лесопилкой в ​​Оберроте [федеральная земля Баден-Вюртемберг] трое водителей грузовиков, по-видимому, убили коллегу в субботу вечером около 20:15. Они спорили о роли России в конфликте на Украине», — отмечается в материале издания.

О гражданине Украины на данный момент известно, что ему было 34 года и инцидент произошел во время распития алкогольных напитков. Полиция уже задержала трех его коллег, каждого из которых подозревают в случившемся. Один из них является гражданином Узбекистана, а еще двое родом из стран Восточной Европы.

11 октября мэр немецкого курортного горда Бад-Грисбах в Баварии Юрген Фундке попал в скандал из-за отказа регистрировать новых беженцев с Украины. В частности, руководитель города заявил, что город больше не сможет принимать людей, ссылаясь на переполненность местных школ и детских садов, призвав к более равномерному распределению нагрузки.

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