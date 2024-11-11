В Хакасии спасли забравшуюся на электроопору рысь

В Хакасии сотрудник Охотнадзора спас забравшуюся на электроопору рысь

В окрестностях города Черногорска в Хакасии сотрудник Охотнадзора спас рысь, которая забралась на электроопору. Об этом пишет Telegram-канал Минприроды российского региона.

Местные жители сообщили о случившемся в пятницу, 8 ноября. Инспектор Охотнадзора приехал на место происшествия, снял животное с опоры и передал в Центр живой природы.

Специалисты осмотрели рысь и пришли к выводу, что она жила у кого-то дома, поскольку недалеко находится частный сектор. По их словам, животное не боится людей и, предположительно, было загнано на электроопору бездомными собаками. Самостоятельно оно бы не спустилось, уточнили эксперты.

В ведомстве напомнили, что рысь находится под особым контролем и внесена в список диких животных, запрещенных к содержанию. «За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность», — заключили специалисты.

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