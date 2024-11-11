В Кремле опровергли данные о разговоре Путина с Трампом

Разговора президента России Владимира Путина с избранным лидером США Дональдом Трампом не было. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Это чистая выдумка. Это просто ложная информация», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Песков назвал публикацию газеты The Washington Post (WP) о разговоре лидеров России и ФРГ наглядным примером качества информации, которая публикуется даже в достаточно уважаемых изданиях.
Ранее WP со ссылкой на источники писала, что Трамп якобы провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным и заявил, что хочет скорейшего завершения конфликта на Украине.