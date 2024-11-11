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12:05, 11 ноября 2024Мир

В Кремле опровергли данные о разговоре Путина с Трампом

Песков: разговора Путина с Трампом не было, это ложная информация
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Разговора президента России Владимира Путина с избранным лидером США Дональдом Трампом не было. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это чистая выдумка. Это просто ложная информация», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков назвал публикацию газеты The Washington Post (WP) о разговоре лидеров России и ФРГ наглядным примером качества информации, которая публикуется даже в достаточно уважаемых изданиях.

Ранее WP со ссылкой на источники писала, что Трамп якобы провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным и заявил, что хочет скорейшего завершения конфликта на Украине.

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