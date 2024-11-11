В Кремле высказались о новых терактах по аналогии с подрывом «Северных потоков»

Патрушев: Запад может устроить новые теракты по аналогии с «Северными потоками»

Западные страны, в частности США и Великобритания, могут устроить новые теракты по аналогии с подрывом газопроводов «Северный поток». Об этом заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Коммерсантъ».

«По нашим данным, американцы и англичане рассматривают взрывы на "Северных потоках" как один из множества методов для продвижения своих экономических интересов. Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры, например морские оптоволоконные кабели, которые обеспечивают связь во всем мире», — отметил представитель Кремля.

По мнению Патрушева, подобные действия являются частью плана Запада «по созданию хаоса энергетического рынка», так как гегемония Вашингтона и его союзников «стала нестабильной».

7 октября директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что разведывательное ведомство уверено в прямой причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков». По информации СВР, в организации, подготовке и реализации теракта на газопроводах были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб.