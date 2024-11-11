В Москву вернулся полевой лунь

Редкие виды птиц вернулись на природные территории Москвы

Виды птиц, считавшиеся исчезнувшими, снова поселились в Москве, говорится на сайте mos.ru.

Среди птиц, ранее считавшихся исчезнувшими в Москве — серая цапля, черный коршун, полевой лунь, зеленый дятел и обыкновенный осоед. В столицу также вернулись птицы, находящиеся под угрозой исчезновения. Это, например, седой дятел, вальдшнеп, полевой жаворонок и обыкновенный зимородок. Биологи зафиксировали в городе пребывание краснокнижных птиц — сапсана, скопы, малого подорлика и мандаринки.

Всего за первые шесть месяцев 2024 года Департамент природопользования и охраны окружающей среды насчитал в столице 154 вида птиц, в том числе 70 видов из Красной книги Москвы. Появление этих редких для России видов говорит о положительных изменениях в экологии Москвы, отметили в пресс-службе мэрии.

Пернатым для комфортной жизни нужны особые условия. Одним нужна большая территория, другим — водоемы и открытые пространства. Им также важно селиться там, где есть качественная вода, воздух, достаточная кормовая база и где им не будет мешать шум.

Ранее в столице обнаружили редкую хищную птицу — кобчика, занесенную в Красную книгу России.