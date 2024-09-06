В Москве нашли кобчика

В столице обнаружили занесенную в Красную книгу птицу

Редкую хищную птицу, кобчика, которая занесена в Красную книгу России, обнаружили в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Взрослую самку и молодую особь заметили над лугом возле Нижнего Царицынского пруда. Чаще всего эти соколы гнездятся в южных степных и полупустынных зонах: Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях.

По словам специалистов, миграция этих редких птиц с южных территорий на север наблюдается уже четыре года. Ранее фиксировались случаи, когда до 100 представителей этого вида пернатых прилетали на провода в столичном регионе.

В столице недавно также заметили редкую серую цаплю. Эти птицы были занесены в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости и считались исчезнувшими на территории города.