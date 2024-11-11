В России двухлетняя девочка захлебнулась в луже

В Алтайском крае двухлетняя девочка захлебнулась в луже

В Быстроистокском районе Алтайского края двухлетняя девочка захлебнулась в луже. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Удалось выяснить, что девочка гуляла без родителей. «Она вышла за пределы приусадебной территории и упала в расположенную рядом большую лужу, из которой самостоятельно не смогла выбраться», — отметили следователи.

Ребенка без сознания доставили в больницу, однако медики не сумели реанимировать малышку.

До этого сообщалось, что в селе Синьялы в Чувашии двухлетний ребенок провалился в колодец и захлебнулся.