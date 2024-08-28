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15:05, 28 августа 2024Россия

В российском регионе двухлетний ребенок провалился в колодец и захлебнулся

В Чувашии двухлетний ребенок провалился в колодец и захлебнулся

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В селе Синьялы в Чувашии двухлетний ребенок провалился в колодец и захлебнулся. Спасти малыша медикам не удалось, сообщили в прокуратуре российского региона.

В ведомстве объяснили, что в момент трагедии крышка колодца была приоткрыта. Следователи установили, что колодец не относится к городским системам и используется в личных целях жителями ближайших домов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого в Барнауле трехлетний мальчик захлебнулся в бассейне во дворе дома. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли реанимировать мальчика.

Еще раньше во Всеволжском районе Ленинградской области трехлетняя девочка захлебнулась в бассейне ресторана.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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