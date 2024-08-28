В российском регионе двухлетний ребенок провалился в колодец и захлебнулся

В селе Синьялы в Чувашии двухлетний ребенок провалился в колодец и захлебнулся. Спасти малыша медикам не удалось, сообщили в прокуратуре российского региона.
В ведомстве объяснили, что в момент трагедии крышка колодца была приоткрыта. Следователи установили, что колодец не относится к городским системам и используется в личных целях жителями ближайших домов.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
До этого в Барнауле трехлетний мальчик захлебнулся в бассейне во дворе дома. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли реанимировать мальчика.
Еще раньше во Всеволжском районе Ленинградской области трехлетняя девочка захлебнулась в бассейне ресторана.