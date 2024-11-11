Обвиняемые в контрабанде 200 килограммов кокаина россияне ушли на СВО

В Петербурге обвиняемые в контрабанде 200 кг кокаина мужчины ушли на СВО

В Санкт-Петербурге обвиняемые в контрабанде 200 килограммов кокаина Александр Марков и Дмитрий Антипов ушли на специальную военную операцию (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Колпинский районный суд приостановил производство по их делу. В сообщении сказано, что Марков и Антипов переданы должностному лицу. Мужчины будут служить стрелками в отделении огневой поддержки взвода штурмовой роты.

Ранее сообщалось, что Минобороны отказалось заключать контракт с подсудимым Николаем Антиповым, которому вменяют 22 эпизода мошенничества с машинами. Перекупщик отдавал владельцам автомобилей лишь часть от их стоимости. Ущерб от действий мужчины составил свыше 13 миллионов рублей. Министерство предпочло не сотрудничать с фигурантом.