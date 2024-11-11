Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:40, 11 ноября 2024Силовые структуры

Обвиняемые в контрабанде 200 килограммов кокаина россияне ушли на СВО

В Петербурге обвиняемые в контрабанде 200 кг кокаина мужчины ушли на СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге обвиняемые в контрабанде 200 килограммов кокаина Александр Марков и Дмитрий Антипов ушли на специальную военную операцию (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Колпинский районный суд приостановил производство по их делу. В сообщении сказано, что Марков и Антипов переданы должностному лицу. Мужчины будут служить стрелками в отделении огневой поддержки взвода штурмовой роты.

Ранее сообщалось, что Минобороны отказалось заключать контракт с подсудимым Николаем Антиповым, которому вменяют 22 эпизода мошенничества с машинами. Перекупщик отдавал владельцам автомобилей лишь часть от их стоимости. Ущерб от действий мужчины составил свыше 13 миллионов рублей. Министерство предпочло не сотрудничать с фигурантом.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе хотят убедить США разрешить ВСУ бить ракетами Storm Shadow вглубь России. Как может ответить Москва?

      Актер из фильма «Бригада» рассказал о работе на швейной фабрике для глухонемых

      Обвиняемый в махинациях бывший замглавы Минобороны России попросился домой

      В России нашли неожиданное решение проблемы кадрового голода

      Джона Уика должен был сыграть культовый актер

      Популярный у мужчин аксессуар стал модным у женщин

      VK и Росатом провели научно-популярный фестиваль «ВНауке 2.0»

      Влияние подрыва дамбы под Кураховом на наступление ВС России оценили

      Вероятность разрешения Байденом ударов вглубь России оценили

      Стало известно о возможном убийстве передавшего взятку Захарченко экс-полковника ФСБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше