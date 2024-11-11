В Сети появились пригласительные на закрытую вечеринку Ди Каприо

Жителям Нью-Йорка прислали приглашения на закрытую вечеринку Леонардо Ди Каприо

Некоторым жителям Нью-Йорка пришли электронные письма с приглашениями на закрытую вечеринку, посвященную дню рождения актера Леонардо Ди Каприо. Такие публикации появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Согласно опубликованным скриншотам, билет на якобы вечеринку с участием суперзвезд стоит 5,5 тысячи долларов (около 500 тысяч рублей). За эту стоимость гости смогут провести вечер на двух эксклюзивных мероприятиях в компании не только самого Леонардо, но и других знаменитостей: предпринимателя Джеффа Безоса, певицы Бейонсе и рэпера Jay Z, а также рок-музыканта Мика Джаггера и других звезд.

Отмечается, что количество билетов строго ограниченно, а подробности самого шоу, которое ждет гостей вечеринки, не сообщаются. Западные журналисты выдвинули версию, что такая рассылка может быть пранком тех, кто выступает против рэпера P.Diddy и его страшных оргий, одним из гостей которых был, по мнению инсайдеров, Ди Каприо.

Ранее стало известно, когда состоится суд над артистом и продюсером Шоном Комбсом (настоящее имя P.Diddy), которого обвиняют в сексуальных преступлениях и торговле людьми.