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20:53, 11 ноября 2024Культура

В Сети появились пригласительные на закрытую вечеринку Ди Каприо

Жителям Нью-Йорка прислали приглашения на закрытую вечеринку Леонардо Ди Каприо
Андрей Шеньшаков
Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Некоторым жителям Нью-Йорка пришли электронные письма с приглашениями на закрытую вечеринку, посвященную дню рождения актера Леонардо Ди Каприо. Такие публикации появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Согласно опубликованным скриншотам, билет на якобы вечеринку с участием суперзвезд стоит 5,5 тысячи долларов (около 500 тысяч рублей). За эту стоимость гости смогут провести вечер на двух эксклюзивных мероприятиях в компании не только самого Леонардо, но и других знаменитостей: предпринимателя Джеффа Безоса, певицы Бейонсе и рэпера Jay Z, а также рок-музыканта Мика Джаггера и других звезд.

Отмечается, что количество билетов строго ограниченно, а подробности самого шоу, которое ждет гостей вечеринки, не сообщаются. Западные журналисты выдвинули версию, что такая рассылка может быть пранком тех, кто выступает против рэпера P.Diddy и его страшных оргий, одним из гостей которых был, по мнению инсайдеров, Ди Каприо.

Ранее стало известно, когда состоится суд над артистом и продюсером Шоном Комбсом (настоящее имя P.Diddy), которого обвиняют в сексуальных преступлениях и торговле людьми.

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