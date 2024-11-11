В СВР узнали о проработке США вариантов смены руководства Украины

СВР: США хотят в 2025 году провести выборы на Украине для смены ее руководства

США хотят в 2025 году провести президентские и парламентские выборы на Украине для смены руководства страны. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«По поступающим в СВР данным, в руководстве Госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины», — говорится в сообщении.

В качестве одного из вариантов устранения «чрезмерно завравшегося» украинского лидера Владимира Зеленского рассматривают проведение выборов в условиях продолжения боевых действий с Россией. Эту идею США планируют «вбросить» через подконтрольные структуры на Украине. Возможных кандидатов при этом будет согласовывать Государственный департамент США, рассказали в СВР.

По информации разведки, уже началось обсуждение создания «проамериканской» партии для участия в будущих выборах.

Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что солдат Вооруженных сил Украины после завершения украинского конфликта могут использовать для дестабилизации ситуации в Евразии.