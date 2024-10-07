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15:17, 7 октября 2024Бывший СССР

В СВР раскрыли возможную судьбу боевиков ВСУ после завершения конфликта на Украине

Нарышкин: боевиков ВСУ могут использовать для дестабилизации ситуации в Евразии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут использовать для дестабилизации ситуации в Евразии. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Есть данные, что после завершения украинского конфликта боевиков предполагается использовать для дестабилизации всего Евразийского региона», — раскрыл возможную судьбу боевиков ВСУ глава СВР.

Директор Службы внешней разведки (СВР) также отметил, что Киев организует теракты в России для дестабилизации общества. По его словам, против России и ее народа Украина вместе с западными кураторами развернули «настоящую террористическую войну».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Киев и Вашингтон совместно готовят террористов для действий против Вооруженных сил (ВС) России в Сирии. Глава МИД отметил, что ударами по территории Сирии Запад также «вдохновляет» Украину на аналогичную террористическую активность в российских регионах.

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      Екатерина Грищенко
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