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17:46, 11 ноября 2024Бывший СССР

В Запорожье рассказали о массированной атаке дронов ВСУ на инфраструктуру

Рогов: ВСУ предприняли массированную атаку на Каменку-Днепровскую в Запорожье
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли массированную атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на город Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.

«На город Каменка-Днепровская в Запорожской области идет массированная атака дронов-камикадзе», — сообщил общественный деятель.

Рогов рассказал о предпринятой ВСУ атаке БПЛА на городскую инфраструктуру. Целью удара стали городской автовокзал, газораспределительный узел и вышки сотовой связи. На момент публикации сообщения информация о пострадавших и разрушениях уточнялась.

Ранее боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины Станислав Бунятов рассказал о последствиях подрыва дамбы Кураховского водохранилища. По его словам, был подтоплен ряд деревень к западу от Курахово.

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