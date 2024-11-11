В Запорожской области сообщили об атаке беспилотника ВСУ

Балицкий: три сотрудника аварийной службы получили ранения из-за атаки БПЛА ВСУ

Три сотрудника аварийной службы «Таврия-Энерго» получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Сброс произошел в момент, когда специалисты восстанавливали линию электропередачи», — заявил он. Работников службы с ранениями разной степени тяжести доставили в больницу, добавил глава области.

Ранее глава администрации Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко рассказала, что ВСУ хаотично обстреливают прифронтовую Васильевку из-за множества поражений на фронте. Как она подчеркнула, украинские бойцы атакуют жилые дома. По ее словам, часто войска Украины не выбирают объекты для ударов, а просто бьют «без какой-либо цели».