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19:18, 11 ноября 2024Ценности

Внешность Брэдли Купера на фото коллеги смутила пользователей сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @milano_alyssa

Внешность американского актера и режиссера Брэдли Купера на фото его коллеги Алиссы Милано смутила пользователей сети. Пост появился на странице артистки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Милано, участвующая в мюзикле «Чикаго» в нью-йоркском театре «Амбассадор», поделилась закулисным кадром. На фото, помимо нее, предстала модель Джиджи Хадид и актеры Кимберли Марабл и Брэдли Купер. Последний позировал в укороченной замшевой куртке коричневого цвета и серых брюках, зачесав волосы наверх.

Подписчики отреагировали на кадр в комментариях. «Купер и Хадид вообще не похожи на себя», «Это не Купер, если только он не сделал подтяжку лица», «Лицо Купера создано с помощью искусственного интеллекта?», «Худший фотошоп в мире», — заявили юзеры.

Ранее в ноябре внешность певца Джастина Бибера и его жены модели Хейли Бибер на фото взволновала фанатов в сети.

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