Внешность Джастина и Хейли Бибер на фото взволновала фанатов

Внешность певца Джастина Бибера и модели Хейли Бибер на фото взволновала фанатов в сети. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

Фотографы засняли звездную пару в Беверли-Хиллз, когда она выходила из спа-салона. Так, манекенщица надела белую футболку, коричневый кожаный бомбер, широкие брюки и лоферы.

В то же время ее супруг выбрал худи, спортивные шорты и меховые ботинки. При этом знаменитости пытались скрыться от папарацци, примерив солнцезащитные очки и кепки.

Пользователи сети высказались по поводу внешнего вида супругов в комментариях под материалом. «Эта парочка выглядит такой несчастной», «Я знаю, что эти фотографии, скорее всего, были сделаны в течение 10 секунд, пока они шли из машины к месту встречи или обратно, но они никогда не разговаривают друг с другом и даже не смотрят друг на друга», «Надеюсь, с сыном все в порядке», — высказались они.

В октябре жена Бибера пришла на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в платье с голым животом. Сообщалось, что супружеская пара встретилась с лидером Франции и его женой Брижит в Париже в Елисейском дворце, чтобы обсудить вопросы, связанные с современной молодежью.

