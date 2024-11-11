Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 11 ноября 2024Россия

ВСУ обстреляли российский регион

ВСУ обстреляли Белгородскую область, есть повреждения
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Иванов в Telegram.

Под ударом оказался Шебекинский муниципальный округ. В результате атаки были повреждены стекла в трех домах местных жителей. Помимо этого, осколками было посечено три автомобиля.

Кроме того, в селе Архангельском после удара выбиты стекле и повреждены фасады трех частных домов. Также там повреждена линия электропередачи.

К ликвидации последствий обстрела приступят по согласованию с Минобороны, подчеркнул Гладков. Информация о пострадавших уточняется.

11 ноября в небе над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник. Речь идет о дроне самолетного типа — такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния на пути к цели.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Песков раскрыл ответ России на попытки разрешить удары ВСУ вглубь России

      Глава Рособрнадзора допустил изменения в ЕГЭ по трем предметам

      В США заявили о нежелании Конгресса рассматривать новый пакет помощи Украине

      Часть россиян предупредили об опасной погоде

      Зарплаты российских футбольных судей вырастут

      Баскетболисты подрались на борту самолета и сорвали рейс в США

      В России оценили возможность Трампа устроить переговоры Москвы и Киева

      В Грузии назвали бездельниками прибывших в Тбилиси депутатов ЕС

      Отказ Запада от твердой позиции по членству Украины в НАТО объяснили

      Москвичам спрогнозировали погоду на неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше