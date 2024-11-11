ВСУ обстреляли российский регион

ВСУ обстреляли Белгородскую область, есть повреждения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Иванов в Telegram.

Под ударом оказался Шебекинский муниципальный округ. В результате атаки были повреждены стекла в трех домах местных жителей. Помимо этого, осколками было посечено три автомобиля.

Кроме того, в селе Архангельском после удара выбиты стекле и повреждены фасады трех частных домов. Также там повреждена линия электропередачи.

К ликвидации последствий обстрела приступят по согласованию с Минобороны, подчеркнул Гладков. Информация о пострадавших уточняется.

11 ноября в небе над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник. Речь идет о дроне самолетного типа — такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния на пути к цели.