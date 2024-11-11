Жена российского миллиардера в откровенной позе снялась в бикини

Жена миллиардера Елена Перминова в откровенной позе снялась в черно-белом бикини

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица предстала на фото, разместившись в лежаке на фоне апельсинового дерева. Она надела черно-белое бикини, которое включало в себя топ-бандо и трусы с завышенной талией.

В то же время знаменитость выбрала в качестве украшений массивные золотистые серьги и колье и дополнила образ солнцезащитными очками. При этом она позировала, свесив одну ногу и приподняв ягодицы.

Ранее в ноябре жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала откровенные фото в честь дня рождения мужа.