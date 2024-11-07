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19:42, 7 ноября 2024Ценности

Жена российского миллиардера показала откровенные фото в честь дня рождения мужа

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @krissroma

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала откровенные фото в честь дня рождения мужа. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров 30-летняя манекенщица и предприниматель позировали в лодке. Мужчина предстал перед камерой в черных шортах выше колена и с голым торсом, а его возлюбленная надела бикини.

В свою очередь, на другом фото модель в обнажающем спину и бедра платье целовалась с супругом. Кроме того, Романова снялась в мини-платье из лент, держа избранника за руки. В подписи к посту она поздравила мужа с 62-летием и призналась ему в любви.

В октябре Романова показала фото топлес из примерочной.

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