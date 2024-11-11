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12:30, 11 ноября 2024Интернет и СМИ

Звезда «Кривого зеркала» высказался о назвавшей карельский язык атавизмом юмористке

Юморист Пономаренко о комикессе Ломакиной: артистам следует следить за языком
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Валерий Пономаренко

Валерий Пономаренко. Кадр: Валерий Пономаренко / YouTube

Звезда телешоу «Кривое зеркало», юморист Валерий Пономаренко высказался о выступлении назвавшей карельский язык атавизмом комикессы Валерии Ломакиной, на которую в Следственный комитет (СК) подал жалобу глава Карелии Артур Парфенчиков. Комментарий артиста передает издание «Ридус».

Пономаренко выразил мнение, что артистам следует «следить за языком» во время публичных выступлений. «Я здесь не согласен с этой артисткой замечательной. Думаю, что она хватила через край. Но Следственный комитет — наверное, чересчур это будет», — отметил юморист, говоря о Ломакиной.

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Артист добавил, что во избежание подобных ситуаций сам для себя поставил ряд ограничений в выступлениях на эстраде. «У меня есть внутренний барьер, чтобы не обижать людей», — пояснил юморист.

Ранее глава Карелии сообщил, что готовит обращение в СК о проведении проверки после оскорбительных шуток актрисы из Петрозаводска Валерии Ломакиной, которая ранее в шоу «Битва за время» изобразила карельскую речь. Он подчеркнул, что «назвать — даже в шутку — звучание карельской речи жуткой и со сцены вынести вердикт о том, что карельский язык — атавизм, это за гранью».

Выступление Ломакиной в комедийном проекте вызвало общественный резонанс. В свою очередь, сама актриса уже извинилась в соцсетях за шутки про карельский язык. По ее словам, она «оказалась заложницей этой ситуации». Ломакина объяснила, что не хотела никого задеть, обидеть или оскорбить своей шуткой.

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