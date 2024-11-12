Абхазская оппозиция перекрыла ключевые мосты в Сухуме

Абхазская оппозиция заявила о перекрытии ключевых мостов в Сухуме

Абхазская оппозиция заявила о перекрытии ключевых мостов в столице республики Сухуме и потребовала отпустить задержанных активистов. Об этом передает РИА Новости.

«Все ключевые мосты в столице Абхазии перекрыты», — говорится в заявлении оппозиции.

Как сообщается, в Сухуме перекрыты Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский мосты. Как сообщается, число задержанных оппозиционеров выросло до шести человек.

Ранее глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил, что протестующая оппозиция заблокировала трассу и два моста. По словам министра, для перекрытия мостов использовались тракторы.