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06:21, 12 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии протестующая оппозиция заблокировала трассу и мосты

Оппозиция Абхазии перекрыла тракторами два моста и заблокировала трассу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Igor Onuchin / Reuters

Протестующая оппозиция в Абхазии заблокировала трассу и два моста. Об этом сообщил глава абхазского МВД Роберт Киут, его слова приводит агентство Апсныпресс.

«В настоящее время некоторые массы находятся на площади, другие перекрывают мост — два моста тракторами перекрыты», — уточнил министр.

Ранее сообщалось, что в Сухуме из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, начались массовые акции протеста. К зданию президента Абхазии Аслана Бжании стягивали военную технику

ЖЗЛ
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