В Абхазии протестующая оппозиция заблокировала трассу и мосты

Протестующая оппозиция в Абхазии заблокировала трассу и два моста. Об этом сообщил глава абхазского МВД Роберт Киут, его слова приводит агентство Апсныпресс.
«В настоящее время некоторые массы находятся на площади, другие перекрывают мост — два моста тракторами перекрыты», — уточнил министр.
Ранее сообщалось, что в Сухуме из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, начались массовые акции протеста. К зданию президента Абхазии Аслана Бжании стягивали военную технику