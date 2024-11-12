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23:57, 12 ноября 2024Экономика

Адвокат олигарха Хотина заявил о национализации отеля Four Seasons напротив Кремля

Адвокат Хлюстов: суд национализировал здание гостиницы «Москва» напротив Кремля
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Мещанский суд Москвы национализировал все здание гостиницы «Москва», включая расположенный в нем отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный Сезон», а также комплекс апартаментов. Об этом РБК заявил Павел Хлюстов, адвокат олигарха, экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.

Отмечается, что здание находится напротив Кремля по адресу улица Охотный Ряд, 2. Как утверждает юрист, судебные приставы подали иск в апреле этого года. Адвокат уточнил, что защита намерена подавать апелляционную жалобу.

Прежде данные активы принадлежали российскому олигарху. По его мнению, требования судебных приставов не основываются на нормах права.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы обязал Алексея Хотина заплатить государству миллиарды рублей. В июле налоговая подала иск об обязанности бывшего владельца отелей Four Seasons уплатить долги и взыскать в доход государства 100 процентов акций и долей в структурах «Русь-Ойла».

4 марта суд приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы за растрату 23 миллиардов рублей. С олигарха и сообщников взыскали 17 миллиардов рублей в счет погашения ущерба вкладчикам.

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