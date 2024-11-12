Агрессивность осудившей полных людей певицы Бьянки объяснили

Продюсер Дворцов предположил, что у Бьянки могут быть проблемы с алкоголем

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов предположил, что агрессивная реакция певицы Бьянки (настоящее имя — Татьяна Липницкая) на бодипозитив может быть связана с ее личными переживаниями и трудностями в карьере. Его цитирует Life.

Отмечается, что ранее артистка заявляла, что ей не нравится внешний вид людей с лишним весом, несмотря на то, что она сама боролась с такой проблемой. Медиаменеджер выразил мнение, что певица находится в депрессии из-за личной жизни.

Также он указал на то, что Бьянка стала менее востребованной в карьерном плане. «Все, что она делает, может быть для хайпа, для того, чтобы была цитируемость. Соответственно, чтобы ее знали, помнили, видели, приглашали, были какие-то рекламные контракты, повышение гонораров и тому подобное. Бьянка всегда была девочкой легкого поведения, эмоциональной, и поэтому она всегда показывает свое амплуа», — сказал он.

Дворцов добавил, что внешняя агрессия может быть частью сценического образа исполнительницы. Продюсер также отметил, что судя фотографиям Бьянки, она злоупотребляет алкоголем.

Ранее похудевшая на 35 килограммов Бьянка резко высказалась о полных людях.