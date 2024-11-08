Похудевшая на 35 килограммов Бьянка резко высказалась о полных людях

38-летняя певица Бьянка заявила, что ей неприятно смотреть на людей с целлюлитом

Похудевшая на 35 килограммов российская певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, резко высказалась о полных людях. Соответствующий комментарий появился в шоу «12 вопросов» в RuTube.

Так, 38-летняя исполнительница раскрыла свое отношение к бодипозитиву. «Когда ты сидишь жрешь гамбургер, у тебя целлюлит, висит живот, висят бока, все с тебя висит и ты надеваешь еще леопардовое платье? Мне неприятно смотреть на такое», — заявила звезда.

При этом артистка подчеркнула, что когда она весила 90 килограммов, то носила оверсайз-одежду, чтобы скрыть лишний вес. «Я всегда ходила в каких-то оверсайзах, чтобы быть такой типа мамасита, только на спорте. Мне самой не нравилось на это все смотреть, зачем подчеркивать недостаток?» — отметила певица.

В то же время знаменитость заключила, что людям с лишним весом стоит идти за помощью к специалистам. «Это не бодипозитив, это огромная лень и депрессия. Это уже нужно идти к психологу, эндокринологу. Но у нас не лечебная передача, сами разберетесь, куда вам идти», — подытожила она.

В октябре Бьянка захотела уменьшить грудь. Исполнительница отметила, что из-за бюста пятого размера у нее болит спина, поскольку на позвоночник приходится большая нагрузка.