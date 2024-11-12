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22:02, 12 ноября 2024Мир

Байден нахамил журналистке из-за вопроса о сделке по освобождению заложников в Газе

Байден нахамил журналистке, спросившей об освобождении заложников в Газе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Лидер США Джо Байден перед встречей с израильским президентом Ицхаком Герцогом в Белом доме нахамил журналистке, задавшей вопрос о возможности достижения сделки об освобождении заложников в секторе Газа до конца его срока на посту главы государства, сообщает РИА Новости.

"А вы считаете, что сможете уберечь себя от удара камерой сзади вас?" — спросил Байден журналистку в ответ на ее вопрос.

Ранее американский президент заявил, что Израиль имеет право на самооборону от Ирана, палестинского радикального движения ХАМАС и шиитской группировки «Хезболла». При этом он добавил, что США выступают за дипломатическое урегулирование конфликта в секторе Газа, а также призвал израильскую и ливанскую стороны сесть за стол переговоров.

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