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20:51, 12 ноября 2024Мир

Байдена заподозрили в желании устроить цветную революцию еще в одной стране

Власти Камбоджи проверяют сообщения о планах Байдена устроить цветную революцию
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Власти Камбоджи проверяют сообщения индийской газеты Sunday Guardian, согласно которым у президента США Джо Байдена были планы устроить цветную революцию в стране Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает газета Khmer Times.

«Группа агентств, расположенных в США и других странах (...), использовала вопрос о соглашении о зоне треугольника развития Камбоджа-Лаос-Вьетнам (CLV-DTA), чтобы оттеснить камбоджийское правительство и впоследствии провести долгосрочную операцию по отстранению действующего правительства от власти и установке провашингтонского лица в Пномпене», — отмечается в материале издания.

При этом авторы подчеркивают, что достоверность подобной информации, как и качество предоставленных Sunday Guardian доказательств, является дискуссионной. По их словам, информация о распространении слухов о планах передать часть территории Камбоджи Вьетнаму и инициировать оттуда информацию может оказаться фальшивой.

Летом этого года протесты охватили южноазиатскую страну Бангладеш. В результате масштабных столкновений с полицией и беспорядков 5 августа премьер-министр страны Шейх Хасина ушла в отставку и запросила политическое убежище в Великобритании. В свою очередь, президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин пообещал провести новые выборы «как можно скорее».

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