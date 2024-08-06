В Бангладеш заявили о внеочередных выборах на фоне массовых протестов

Президент Бангладеш пообещал провести новые выборы ради прекращения протестов

Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин пообещал провести новые выборы «как можно скорее» после отстранения от власти премьер-министра Шейх Хасины, ради скорейшего прекращения волны насилия и протестов. Об этом сообщает Bloomberg.

В ночном телевизионном обращении Шахабуддин приказал освободить арестованных протестующих, а также бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Халеду Зию. Он также пообещал, что власти отменят комендантский час, что позволит предприятиям возобновить работу.

5 августа ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина на фоне протестов в стране покинула официальную резиденцию в Дакке и запросила убежище в Великобритании.