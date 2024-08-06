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08:42, 6 августа 2024Мир

В Бангладеш заявили о внеочередных выборах на фоне массовых протестов

Президент Бангладеш пообещал провести новые выборы ради прекращения протестов

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин пообещал провести новые выборы «как можно скорее» после отстранения от власти премьер-министра Шейх Хасины, ради скорейшего прекращения волны насилия и протестов. Об этом сообщает Bloomberg.

В ночном телевизионном обращении Шахабуддин приказал освободить арестованных протестующих, а также бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Халеду Зию. Он также пообещал, что власти отменят комендантский час, что позволит предприятиям возобновить работу.

5 августа ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина на фоне протестов в стране покинула официальную резиденцию в Дакке и запросила убежище в Великобритании.

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      Виктория Кондратьева
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