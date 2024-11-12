Боррель рассказал о дискуссии в ЕС о помощи Украине «при любом сценарии»

Евросоюз (ЕС) должен принять решение, будет ли он поддерживать Украину «при любом сценарии». Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, его цитирует РИА Новости.
Он пояснил, что необходимость определиться с дальнейшей стратегией возникла в связи с победой на выборах в США Дональда Трампа. По словам, Борреля, главы МИД стран-членов ЕС обсудят «последствия будущего решения США о том, продолжать или нет поддерживать Украину», а также «как европейцы могут ответить на эту ситуацию». Встречи запланированы на 18 и 19 ноября.
«Мы не можем оказаться в ситуации, когда США действуют, а европейцы только реагируют на это. Мы должны взять на себя свою долю ответственности. Мы должны заверить Украину, что наша поддержка будет продолжаться», — подчеркнул глава евродипломатии.