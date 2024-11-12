Боррель заявил об отсутствии у ЕС времени на выстраивание архитектуры безопасности

Боррель: у ЕС нет времени на выстраивание новой архитектуры безопасности

У Европейского союза (ЕС) нет времени на встраивание новой архитектуры безопасности в Европе, вместо этого Европе следует использовать все имеющиеся средства для поддержки Украины. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Это заняло бы слишком много времени, а у нас его не так много. Украина нуждается в поддержке в этот критический момент. На поле боя критическая ситуация, и Россия продолжает наступать», — сказал дипломат.

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Он также подчеркнул, что Брюсселю необходимо использовать политическую волю для того, чтобы текущая архитектура безопасности «работала, поскольку у нас нет времени на построение другой системы».

Ранее Боррель заявил, что ЕС должен принять решение, будет ли он поддерживать Украину «при любом сценарии». Он пояснил, что необходимость определиться с дальнейшей стратегией возникла в связи с победой на выборах в США Дональда Трампа.