БПЛА ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожье

Рогов: беспилотники ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Каменка-Днепровская в Запорожской области с помощью беспилотников. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, целью нацистов стали жилые дома, дом культуры и вышки сотовой связи. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — сообщил Рогов.

Ранее он заявил, что российские военные выбили войска ВСУ из села Ровнополь на запорожском направлении, отодвинув линию боевого соприкосновения на север. По его словам, они вышли на окраины Новодаровки.