Бывший водитель принцессы Дианы раскрыл причину погубившей ее катастрофы

Водитель принцессы Дианы: погубившей ее аварии в Париже можно было избежать

Бывший водитель принцессы Дианы Стив Дэвис считает, что погубившей ее катастрофы можно было избежать. Об этом пишет Daily Mail.

Ночью 31 августа 1997 года принцесса Диана попала в аварию в Париже. Автомобиль, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, преследовали папарацци. Водитель пытался оторваться от них и врезался в стену тоннеля. Для Дианы и ее спутника автокатастрофа стала фатальной.

Стива Дэвиса, который долгие годы работал с Дианой, не было с ней в Париже. Принцесса уволила его за год до роковой поездки, и причина этого была раскрыта лишь недавно. Согласно архивным записям, найденным сценаристами сериала «Корона», за увольнением стоял журналист Би-би-си Мартин Башир.

Как выяснилось, именно Башир убедил Диану, что водитель шпионит за ней и передает информацию таблоидам. После этого принцесса доверилась Баширу и согласилась дать интервью для телепрограммы Panorama. Интервью повлекло скандал, из-за которого ей пришлось развестись с принцем Чарльзом (ныне — король Карл III).

Дэвис уверен, что Диана могла остаться жива, если бы в августе 1997 года за рулем по-прежнему сидел он. «Знаю только, что если бы жизнь пошла по другой траектории и в ту ночь в Париже машину вел я, то она по-прежнему была бы с нами сегодня, — утверждает он. — Потому что я бы ее уберег».

Иногда смотрю на короля и думаю: «А ведь я бы сейчас мог быть его водителем». Или, может, возил бы Уильяма с Катериной и их семью. Вообразите, сначала возить Уильяма, когда он был маленьким мальчиком, ходившим в подготовительный класс, и потом снова, когда он уже принц Уэльский Стив Дэвис бывший водитель принцессы Дианы

Ранее сообщалось, что принц Гарри считает британские таблоидами причастными к произошедшему с принцессой Диане в Париже. Он видит параллели между ее травлей после интервью телепрограмме Panorama и отношением прессы к нему и его жене Меган Маркл.