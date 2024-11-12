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18:20, 12 ноября 2024Из жизни

Бывший водитель принцессы Дианы раскрыл причину погубившей ее катастрофы

Водитель принцессы Дианы: погубившей ее аварии в Париже можно было избежать
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: imago stock / Globallookpress.com

Бывший водитель принцессы Дианы Стив Дэвис считает, что погубившей ее катастрофы можно было избежать. Об этом пишет Daily Mail.

Ночью 31 августа 1997 года принцесса Диана попала в аварию в Париже. Автомобиль, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, преследовали папарацци. Водитель пытался оторваться от них и врезался в стену тоннеля. Для Дианы и ее спутника автокатастрофа стала фатальной.

Стива Дэвиса, который долгие годы работал с Дианой, не было с ней в Париже. Принцесса уволила его за год до роковой поездки, и причина этого была раскрыта лишь недавно. Согласно архивным записям, найденным сценаристами сериала «Корона», за увольнением стоял журналист Би-би-си Мартин Башир.

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Как выяснилось, именно Башир убедил Диану, что водитель шпионит за ней и передает информацию таблоидам. После этого принцесса доверилась Баширу и согласилась дать интервью для телепрограммы Panorama. Интервью повлекло скандал, из-за которого ей пришлось развестись с принцем Чарльзом (ныне — король Карл III).

Дэвис уверен, что Диана могла остаться жива, если бы в августе 1997 года за рулем по-прежнему сидел он. «Знаю только, что если бы жизнь пошла по другой траектории и в ту ночь в Париже машину вел я, то она по-прежнему была бы с нами сегодня, — утверждает он. — Потому что я бы ее уберег».

Иногда смотрю на короля и думаю: «А ведь я бы сейчас мог быть его водителем». Или, может, возил бы Уильяма с Катериной и их семью. Вообразите, сначала возить Уильяма, когда он был маленьким мальчиком, ходившим в подготовительный класс, и потом снова, когда он уже принц Уэльский

Стив Дэвисбывший водитель принцессы Дианы

Ранее сообщалось, что принц Гарри считает британские таблоидами причастными к произошедшему с принцессой Диане в Париже. Он видит параллели между ее травлей после интервью телепрограмме Panorama и отношением прессы к нему и его жене Меган Маркл.

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