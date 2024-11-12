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16:31, 12 ноября 2024Забота о себе

Диетолог назвала самые вредные продукты для детей

Диетолог Михалева назвала йогурты и сырки самыми вредными для детей продуктами
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Boyarkina Marina / Freepik

Врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева назвала самые вредные для детей продукты питания. Ее слова приводят «Известия».

К числу наиболее вредных для здоровья детей продуктов Михалева отнесла сладкие молочные продукты: йогурты, молочные коктейли, сладкую творожную массу и глазированные сырки. В них, по словам врача, содержится большое количество сахара и вредных добавок: консервантов, стабилизаторов, красителей, ароматизаторов и усилителей вкуса. «Если у ребенка есть склонность к набору веса, такие продукты лучше исключить», — заявила она.

Фруктовые соки промышленного производства, продолжила диетолог, могут быть высококалорийными, но при этом в них мало витаминов и нет клетчатки, из-за чего их употребление грозит перееданием. Кроме того, избыток фруктозы связан с риском ожирения и диабета, предупредила она.

Кроме того, врач порекомендовала исключить из рациона ребенка готовые завтраки. Их лучше заменить на натуральные каши или мюсли без сахара, в которые можно добавить фрукты, орехи или сухофрукты.

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