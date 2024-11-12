Дина Саева похвасталась фигурой в ярком купальнике

Российская блогерша Дина Саева похвасталась фигурой в ярко-розовом купальнике

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя инфлюэнсерша поделилась снимком, на котором запечатлела себя в зеркало. Так, она предстала перед камерой в слитном купальнике ярко-розового цвета с лямками крест-накрест. При этом знаменитость сделала макияж в тон своего наряда и уложила волосы в объемную прическу.

В октябре Дина Саева рассказала о пережитой булимии. Блогерша отметила, что раньше не могла контролировать переедания, которые проявлялись во время ужина.