Директор Большого театра ответил недовольным ценами на билеты

Гергиев прокомментировал недовольство высокими ценами на билеты в театр

Директор Государственного академического Большого театра Валерий Гергиев высказался о ценах на билеты. Его слова приводит «Абзац».

«Во всем мире так билеты продаются. [Начиная] от первого класса, потом — бизнес-класс, потом — экономкласс, эконом-комфорт и так далее», — отметил он.

Ранее артист балета Николай Цискаридзе заявил, что цена на билет в театр, сопоставимая со средним окладом, является ненормальной. Народный артист России отметил, что, по его мнению, из-за ценовой политики сегодня театры могут посещать только состоятельные люди. Он рассказал, что когда он был артистом Большого театра, зал всегда был полон.

Позже в Госдуме поддержали протест Цискаридзе против завышенных цен на билеты в театр.