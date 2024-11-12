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19:29, 12 ноября 2024Культура

Директор Большого театра ответил недовольным ценами на билеты

Гергиев прокомментировал недовольство высокими ценами на билеты в театр
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Валерий Гергиев

Валерий Гергиев. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Директор Государственного академического Большого театра Валерий Гергиев высказался о ценах на билеты. Его слова приводит «Абзац».

«Во всем мире так билеты продаются. [Начиная] от первого класса, потом — бизнес-класс, потом — экономкласс, эконом-комфорт и так далее», — отметил он.

Ранее артист балета Николай Цискаридзе заявил, что цена на билет в театр, сопоставимая со средним окладом, является ненормальной. Народный артист России отметил, что, по его мнению, из-за ценовой политики сегодня театры могут посещать только состоятельные люди. Он рассказал, что когда он был артистом Большого театра, зал всегда был полон.

Позже в Госдуме поддержали протест Цискаридзе против завышенных цен на билеты в театр.

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