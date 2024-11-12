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11:42, 12 ноября 2024Силовые структуры

Двое российских подростков угнали автомобиль вместе с пассажиром

В Туве подростки угнали авто, не заметив пьяного пассажира на заднем сиденье
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «МВД по Республике Тыва»

В Кызыле задержали двух подростков, угнавших автомобиль 54-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Тыва.

По данным ведомства, 6 ноября в полицию обратился пострадавший. Он рассказал, что неизвестные похитили со двора дома на улице Калинина его автомобиль марки ВАЗ-21099. Заявитель уточнил, что оставил в салоне пьяного товарища, а сам ушел на встречу с подругой. Однако по возвращении машины уже не было. Полицейские возбудили дело по части 1 статьи 166 («Угон, то есть неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») УК РФ.

В тот же день в полицию обратился 34-летний россиянин. Он рассказал, что неизвестные во дворе дома на улице Лопсанчапа попытались угнать ВАЗ-2104. Злоумышленники проникли в салон, опустив стекло, и хотели завести автомобиль. Однако попытки не увенчались успехом. Дознаватели возбудили дело по части 3, статьи 30, части 1 статьи 166 («Покушение на угон») УКРФ.

Вскоре правоохранители обнаружили угнанную машину первого заявителя. Выяснилось, что преступление совершили 13-летний и 16-летний подростки. На допросе они признались в содеянном и добавили, что сначала не заметили спящего пассажира на заднем сиденье, а обнаружив его, вытащили из автомобиля и уехали.

Отмечается, что угнанный ВАЗ-21099 уже возвращен владельцу.

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