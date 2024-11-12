Ученый рассказал о смертельном эксперименте с заражением раком заключенных

Онколог Покровский: в начале 1950-х онколог Саутэм заражал раком заключенных

В начале 1950-х годов онколог и иммунолог из США Честер Милтон Саутэм в рамках своих исследований заражал раком заключенных. О смертельном эксперименте в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор медицинских наук, заведующий лабораторией биохимических основ фармакологии и опухолевых моделей центра Блохина Вадим Покровский.

По его словам, в середине XX века ученые только начинали искусственно выращивать опухолевые клетки человека и моделировать на их основе различные виды опухолей. Согласно гипотезе Саутэма, иммунная система человека способна уничтожить искусственно привитые раковые клетки. Для ее проверки заключенным при помощи шприца ввели под кожу суперагрессивные клетки HeLa. При этом участников исследований в подробности опыта не посвятили.

Саутэм и другие ученые предполагали, что в случае если иммунная система не справится с клетками, то они заметят подкожные узлы и быстро избавятся от образований. «Некоторым пациентам сформировавшуюся опухоль успели прооперировать, но у кого-то клетки распространились по всему организму и метастазировали», — подчеркнул Покровский.

В результате эксперимент привел нескольких его участников к гибели от рака.

Ранее российские ученые совместно с белорусскими коллегами синтезировали вещества, способные подавлять рост раковых клеток. Новые соединения получили на основе платины и палладия. Они способны останавливать развитие трижды негативного рака молочной железы, который устойчив к химиотерапии. Исследования велись с использованием здоровых клеток человеческой кожи и почки.