В России синтезировали вещества против опасного рака

Тольяттинский университет: синтезированы вещества против рака молочной железы

Ученые Тольяттинского государственного университета и других российских вузов совместно с белорусскими коллегами синтезировали вещества, способные подавлять рост раковых клеток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Новые соединения, полученные на основе платины и палладия, способы останавливать развитие трижды негативного рака молочной железы — особо опасного типа опухолей, которые устойчивы к химиотерапии. При разработке был использован метод продуманного дизайна молекул для создания структур, способных тесно взаимодействовать с биологическими мишенями в организме.

Вещества были протестированы с культурами как раковых клеток, которые чувствительны к гормонам, так и клеток трижды негативного рака молочной железы. Также исследования велись с использованием здоровых клеток человеческой кожи и почки.

Как показали эксперименты, в том числе на мышах, новые соединения способны эффективно воздействовать на раковые клетки, в три раза менее токсичные для почечных клеток и в сотни раз менее токсичное для клеток кожи по сравнению с обычными химиотерапевтическими препаратами.

Ранее ученые Ульсанского национального института науки и технологий в Южной Корее разработали нанодроны, которые способны избирательно уничтожать раковые клетки.