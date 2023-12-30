Разработаны прорывные нанодроны для уничтожения рака

Nano Today: разработаны нанодроны для избирательного уничтожения рака

Ученые Ульсанского национального института науки и технологий в Южной Корее разработали нанодроны, которые способны избирательно уничтожать раковые клетки. Результаты прорывного исследования опубликованы в журнале Nano Today.

Нанодроны, названные NKeND, воздействуют на NK-клетки, также называемые естественными киллерами. Эти иммунные клетки представляют собой группу лимфоцитов, которые индуцируют очищение организма от опухолевых клеток.

NKeND объединяют в себе лиганды (специфические молекулы, связывающиеся с белками на поверхности клеток), которые нацелены на раковые клетки, такие как HER2Afb или EGFRAfb, и лиганды aCD16Nb, рекрутирующие NK-клетки. Эти нанодроны продемонстрировали способность избирательно связываться с клетками рака яичников SK-OV-3, которые экспрессируют на своей поверхности избыточное количество мембранного белка HER2, и клетками рака молочной железы MDA-MB-468, экспрессирующими EGFR.

Физическое взаимодействие NK-клеток человека с раковыми клетками-мишенями, опосредованное NKeND, активирует NK-клетки, позволяя им эффективно уничтожать раковые клетки-мишени. В результате рост опухоли значительно подавляется, не вызывая заметных побочных эффектов.

По словам авторов исследования, результаты открывают новые возможности для иммуннотерапевтического лечения.