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23:09, 12 ноября 2024Мир

Глава МИД Польши допустил установление «нового международного порядка»

Сикорский допустил установление нового международного порядка из-за Трампа
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский допустил, что президентство в Соединенных Штатах Америки Дональда Трампа может привести к установлению нового международного порядка. Его слова приводит телеканал TVN24.

«В воздухе витают "потсдамские" решения, намерения, которые могут установить новый международный порядок на десятилетия», — отметил он. По словам Сикорского, он также обсудил данную тему с высокопоставленным представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал последствия победы Дональда Трампа на выборах президента США. По его мнению, победа бывшего американского лидера повлечет ослабление давления на Россию. Политик также указал, что много лет работал с Трампом, когда был главой Совета Европы.

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