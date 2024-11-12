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12:21, 12 ноября 2024Россия

Избитый в России многодетный участник СВО почти сутки пролежал без помощи и не выжил

В Челябинской области избили участника СВО, он сутки прождал помощи и не выжил
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В Челябинской области избили участника специальной военной операции. Мужчина пролежал без помощи почти сутки, рассказала его сестра изданию «74.ру».

Отец шестерых детей ушел на спецоперацию в начале 2023-го года, чтобы решить финансовые проблемы семьи. По возвращении из зоны боевых действий мужчина не смог вернуться к прежней жизни и начал пить.

В ноябре ветеран поссорился со знакомым, который избил его и оставил в полузаброшенном доме. «Он там пролежал чуть ли не сутки», — рассказала сестра бойца. Спасти мужчину не удалось, его не стало через пять дней после госпитализации. Подозреваемого в нанесении ему травм задержали.

Ранее другого участника СВО избили в Новосибирской области. Увечья ему нанесли собутыльники бывшей жены, которая уехала в бар, оставив дома пятерых детей.

ЖЗЛ
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