Избитый в России многодетный участник СВО почти сутки пролежал без помощи и не выжил

В Челябинской области избили участника СВО, он сутки прождал помощи и не выжил

В Челябинской области избили участника специальной военной операции. Мужчина пролежал без помощи почти сутки, рассказала его сестра изданию «74.ру».

Отец шестерых детей ушел на спецоперацию в начале 2023-го года, чтобы решить финансовые проблемы семьи. По возвращении из зоны боевых действий мужчина не смог вернуться к прежней жизни и начал пить.

В ноябре ветеран поссорился со знакомым, который избил его и оставил в полузаброшенном доме. «Он там пролежал чуть ли не сутки», — рассказала сестра бойца. Спасти мужчину не удалось, его не стало через пять дней после госпитализации. Подозреваемого в нанесении ему травм задержали.

Ранее другого участника СВО избили в Новосибирской области. Увечья ему нанесли собутыльники бывшей жены, которая уехала в бар, оставив дома пятерых детей.