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09:34, 12 ноября 2024Россия

Участника СВО на глазах его пятерых детей избили собутыльники бывшей жены

В Новосибирской области участника СВО избили на глазах его пятерых детей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В поселке Сузун Новосибирской области участника специальной военной операции (СВО) жестоко избили на глазах его пятерых детей. Об этом сообщил паблик «Союз Отцов и Семей Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно, в ночь происшествия бывшая жена россиянина уехала в бар, оставив их пятерых детей одних дома. Узнав об этом, к ним пришел отец, живущий отдельно. Однако позже экс-супруга военного вернулась в компании собутыльников, с которыми у участника спецоперации возник конфликт. В результате мужчине пришлось накладывать на лицо швы.

Авторы поста также утверждают, что дом, в котором живет бывшая жена военного и его дети, куплен на деньги пострадавшего, полученные за ранение на СВО. Кроме того, родственники бойца рассказали, что его бывшая жена якобы является дочерью одного из глав поселка Сузун.

Как пишет издание «Сибкрай.ru», информацию о конфликте подтвердили в МВД Новосибирской области. В ведомстве сообщили, что пострадавший 37-летний мужчина снял на видео факт распития алкоголя его экс-супругой. Запись он планировал предоставить в органы опеки, чтобы лишить женщину родительских прав. Спутники россиянки потребовали от участника СВО удалить ролик, а встретив отказ, избили его. В полиции подчеркнули, что все участники происшествия установлены. Также ведется проверка на предмет возможного лишения матери детей родительских прав.

Ранее в Санкт-Петербурге также избили участника СВО. На снятых очевидцем кадрах видно, как военнослужащего в форме бьет по голове мужчина в черном. Нападавший наносит жертве несколько ударов, после которых пострадавший сползает на асфальт, опираясь на кузов припаркованного автомобиля.

ЖЗЛ
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