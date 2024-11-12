Известную российскую журналистку оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал журналистку Винокурову за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы оштрафовал известную российскую журналистку Екатерину Винокурову (внесена Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Винокурову, работавшую заместителем главного редактора Telegram-канала Brief (внесен Минюстом в реестр иноагентов), обвинили в нарушении части 5 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях.

Она, будучи участником общественного объединения, действующего без образования юридического лица, включенного в реестр иностранных агентов, не сопровождала публикации этой организации в интернете предупреждающей маркировкой. Суд назначил Винокуровой штраф в размере 30 тысяч рублей.

За нарушение той же статьи Таганский суд также оштрафовал экс-главреда Brief Владимира Дергачева (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Кроме того, за нарушение закона об иностранных агентах оштрафовали главного редактора «Медиазоны» (внесена Минюстом в реестр иноагентов) Сергея Смирнова (внесен Минюстом в реестр иноагентов), а также журналистку Ольгу Романову (внесена Минюстом в реестр иноагентов).

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал за нарушение того же закона журналиста Романа Баданина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). С него потребовали взыскать 30 тысяч рублей.